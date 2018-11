Os mais de seis mil migrantes, na sua maioria hondurenhos, que persistem desde o dia 13 de outubro na marcha que saiu de San Pedro Sula, nas Honduras, começaram a chegar a La Concha, em Sinaloa, um estado com forte presença do narcotráfico na costa noroeste do Pacífico do México.

Após percorrer um extenuante caminho iniciado em Guadalajara, Jalisco, os migrantes chegaram sob o sol forte com uma mistura de emoções: cansaço extremo, alegria por superar uma nova etapa rumo ao norte e indignação por se sentirem enganados pelas autoridades mexicanas.

Na madrugada, o governo de Jalisco disponibilizou dezenas de autocarros aos migrantes para levá-los a Nayarit.

Entretanto, a AFP constatou que os veículos deixaram os migrantes na estrada a 70 quilómetros do ponto acordado. Os milhares de migrantes, incluindo centenas de crianças e alguns idosos, desceram desorientados dos autocarros. "Eles enganaram-nos!", gritavam alguns, indignados.

Foi assim que passou um mês desde que a caravana começou o seu trajeto em direção aos Estados Unidos, sem se perder muito tempo com lamentações, seguindo caminho a pé ou à boleia.

"Não aguento mais, mas é preciso continuar"

Depois de percorridos cerca de 2.500 quilómetros desde as Honduras, centenas de migrantes chegaram com as mantas e bagagens a La Concha. Lá, num ponto protegido por dezenas de polícias, receberam água e comida. Veículos providenciados por um padre chegaram ao local para transportar os migrantes até Sonora, o último estado antes de Tijuana.