Arrancam hoje, para os alunos dos 2.º, 5.º e 8.º anos, as chamadas provas de aferição. O objetivo destes testes, que não têm qualquer influência na classificação final, é aferir os conhecimentos adquiridos pelos alunos.

No 2.º ano, estas provas realizam-se às disciplinas de Educação Artística, Educação Física, Português e Estudo do Meio e Matemática e Estudo do Meio.

Os alunos do 5.º ano são avaliados nas disciplinas de Matemática e Ciências Naturais, Educação Visual e Educação Tecnológica. Por sua vez, os estudantes do 8.º ano prestam provas às disciplinas de Português, História e Geografia e Educação Física.

Objetivo: digital até 2025

Este ano há cerca de 3.000 estudantes que fazem as provas em suporte digital, do 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade. Trata-se do projeto-piloto, que decorre, segundo o Jornal de Notícias, em 42 escolas de todo o país, incluindo estabelecimentos nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira e do ensino de portugueses no estrangeiro.

No próximo ano letivo, as provas de aferição já serão realizadas em formato digital por todos os alunos do 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade. De fora, vão ficar apenas as provas de Expressão Artística e de Educação Física.

No ano letivo de 2023/2024, será a vez dos alunos do 9.º ano realizarem também as provas finais de ciclo em formato digital. E no ano seguinte, segundo o calendário do IAVE, a ideia é que também os alunos do secundário troquem a caneta por um teclado para fazer os exames nacionais.

Em 2018 foi realizada a primeira aplicação de uma prova de aferição em formato digital, tendo sido selecionada a prova de aferição de Matemática de 8.º ano.

Na altura, a prova foi realizada em duplo formato, papel e digital, sendo que a prova em formato digital foi realizada por cerca de 2.500 alunos de todo o país.

No ano seguinte, em 2019, teve lugar um projeto-piloto, em parceria com o Júri Nacional de Exames (JNE) e algumas escolas, com o objetivo de digitalizar as provas de aferição e realizar a classificação em suporte eletrónico.

Já em janeiro de 2021 foi realizado, também em suporte eletrónico, o estudo diagnóstico das aprendizagens a alunos dos 3.º, 6.º e 9.º anos.