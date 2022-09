Os resultados da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior foram hoje conhecidos, tendo o Ensino Politécnico registado a colocação de cerca de 20 mil candidatos, contabiliza o CCISP, num comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com os dados hoje conhecidos, o CCISP indica que, em termos globais, nesta primeira fase, no Politécnico foram preenchidas 83% das vagas iniciais disponibilizadas, existindo ainda vagas para a 2.ª fase para os estudantes que não obtiveram a colocação pretendida.

Aponta ainda que o número de vagas preenchidas nos Politécnicos situados em regiões de menor densidade demográfica aumentou cerca de 6% (13351 estudantes colocados).

Maria José Fernandes, presidente do CCISP, considera, no comunicado, que estes resultados são “um incentivo importante para as instituições afiliadas, e um sinal claro de que o Ensino Superior Politécnico contribui para o desenvolvimento das regiões e está alinhado com o mercado de trabalho, sendo reconhecido pelos estudantes na hora de optaram pelo prosseguimento de estudos após a conclusão do Ensino Secundário”.

Para a responsável, estes resultados são também “reveladores do excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas diversas instituições no Ensino Superior Politécnico”.

No entender de Maria José Fernandes, os números transmitem “uma credibilidade reforçada, sustentada num ensino de qualidade, atraindo, assim, cada vez mais candidatos que reconhecem a excelência do Politécnico”, e acrescenta que o “número de colocados registou um valor muito interessante atendendo a que o número de candidatos, este ano, foi menor em termos globais”.

Nas palavras da presidente do CCISP, “verifica-se a entrada de mais estudantes no sistema, o que é um fator de grande impacto e de reconhecimento por parte dos estudantes e das suas famílias da importância de ingressar no ensino superior”.

Recordando que a rede politécnica cobre praticamente a totalidade do território nacional, a presidente do CCISP afirma ainda que “os Politécnicos são cruciais para a coesão de Portugal, como um todo, mais qualificado e competitivo”.

E acrescenta: “A nossa população percebe, cada vez mais, que o Ensino Politécnico, pelo trabalho quem tem desenvolvido, pela sua ligação às empresas e internacionalização, permite aumentar e abrir horizontes de esperança no acesso ao mercado de trabalho após a conclusão do curso superior”.

O CCISP é o órgão de representação conjunta dos estabelecimentos públicos de ensino superior politécnico no país e integram-no todos os institutos superiores politécnicos públicos, bem como as escolas superiores não integradas.

Têm ainda assento no CCISP as universidades dos Açores, Algarve, Aveiro e Madeira.