A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias, parceiro do projeto de monitorização de propaganda e desinformação nas redes sociais do ISCTE.

A publicação "Notícias Viriato" aparece na listagem de "publicações periódicas" da ERC, sendo identificado como um site de "informação geral" de âmbito geográfico "nacional". A publicação tem o número de inscrição 127352 e o proprietário está identificado como António Pedro Cláudio Abreu, que é também diretor e sub-diretor.

Segundo o Diário de notícias, esta publicação integra um dos 47 sites sob vigilância do ISCTE, sendo descrito por Gustavo Cardoso, coordenador do projeto, como "um site de propaganda".

Segundo o investigador, os conteúdos são “propagandísticos” e partilham “uma visão ideológica que o afasta de poder ser um órgão de comunicação social”.

Adianta a análise do ISCTE que a maioria dos conteúdos do site são “traduções/adaptações de artigos de outras fontes, por vezes órgãos de comunicação social reconhecidos, outras vezes websites com pendor nacionalista e/ou de extrema direita”.

Leonete Botelho, presidente da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, disse ainda ao Diário de Notícias que considera que a publicação em causa “não se pode considerar um jornal, porque desde logo tem de ter jornalistas e praticar jornalismo”.

O SAPO24 contactou a ERC pedindo esclarecimentos sobre esta matéria, nomeadamente sobre os critérios que levaram à aprovação do registo deste site e sobre se pondera rever este registo à luz destas notícias. Até ao momento de publicação deste artigo aguardava-se resposta.