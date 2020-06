Segundo a ministra da Cultura, “o mesmo se passa com as editoras e livrarias, da mesma forma como já foram abertas as bolsas de apoio à criação literária, também anunciadas na altura do tempo de emergência”.

Ou seja, cerca de metade das 251 editoras e livrarias a serem apoiadas pela linha de apoio para o setor livreiro já receberam os apoios.

De um total de 261 entidades (119 editoras e 142 livrarias) concorrentes, vão ser apoiadas 251, com um montante máximo de 1.500 euros (editoras) e dois mil euros (livrarias).

O valor atribuído totaliza 436.225,48 euros, acrescendo pouco mais de 36 mil euros aos 400 mil inicialmente anunciados para este programa.

As Bolsas de Criação Literária têm um valor global de 180 mil euros, valor representa um reforço, no imediato, de 45 mil euros, face ao valor de 2019 e à dotação orçamental inscrita para 2020, sem prejuízo da abertura de mais bolsas de apoio aos autores no segundo semestre.

Assim, o Ministério da Cultura irá atribuir seis bolsas anuais e 12 bolsas semestrais, apoiando 18 projetos originais de criação literária.