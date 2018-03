Francisca Van Dunem falava aos jornalistas durante a cerimónia de lançamento do livro "Mãos de Esperança", por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que assinalou também os 65 anos do Estabelecimento Prisional (feminino) de Tires, onde decorreu o evento, na presença da procuradora-geral da República, do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do diretor nacional da Polícia Judiciária e do diretor-geral do sistema prisional, entre outras figuras ligadas à justiça.

"Os 400 guardas que vão entrar [em abril] vão permitir um enorme alívio para o sistema. Apesar de tudo, o sistema continuará em défice, como continuam [em défice] todos os sistemas públicos que ao longo dos últimos anos sofreram um grande desinvestimento", comentou a ministra.

A governante sublinhou que o Ministério da Justiça tem feito um "esforço gradual para colmatar as deficiências" que ainda continuam a existir no setor e admitiu ter a perceção de que as cadeias femininas, como é o caso de Tires, têm menos problemas que as masculinas, alvo de reparos e críticas do último relatório do Comité para a Prevenção da Tortura (CPT) do Conselho da Europa.