“A existência de várias infraestruturas não cadastradas e a escassez de mão-de-obra, entre outros, têm contribuído para que a empreitada ainda não esteja concluída”, esclareceu a EPAL à agência Lusa.

Devido aos constrangimentos, a EPAL adiou a conclusão da obra de dezembro de 2023, como estava prevista, para “durante o segundo trimestre deste ano”.

O sistema deverá entrar em “funcionamento parcial no início do terceiro trimestre”.

O concurso público foi lançado em agosto de 2019, as obras vieram a ser adjudicadas em setembro de 2020, mas só começaram cerca de um ano depois.

“O atraso verificado resultou da congregação de vários fatores, incluindo a pandemia covid-19 que assolou o mundo, a necessidade de garantir as condições técnicas e jurídicas para a materialização da empreitada e, ainda, a situação que afeta o mercado da construção civil”, justificou a empresa na altura do arranque das obras.

A empreitada engloba a reabilitação da conduta de Alenquer numa extensão de 3.600 metros, a execução de novas condutas num total de 4.100 metros, a ampliação em 500 metros cúbicos do reservatório de Alenquer IV, bem como outras intervenções nos pontos de entrega de água em Casais da Marmeleira e Casal Machado.

O objetivo é “constituir uma infraestrutura que permita efetuar o abastecimento de água em “alta” (aos municípios e outras entidades gestoras), de acordo com as melhores práticas do século XXI, garantindo-se a qualidade da água com elevados níveis de eficiência e resiliência”.

A intervenção está orçada em 4,8 milhões de euros e tem um prazo de execução de 15 meses,

As obras visam melhorar o abastecimento de água a cerca de 170 mil habitantes dos concelhos de Alenquer, Mafra, Torres Vedras, Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço.

O sistema de Alenquer é uma alternativa ao Aqueduto do Alviela, infraestrutura mais antiga em exploração na EPAL, em serviço desde a década de 70 do século XIX a carecer de renovação.

As infraestruturas que serão intervencionadas localizam-se nas freguesias de Carregado e Cadafais, no concelho de Alenquer, e Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira.