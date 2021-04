Ouça aqui o último episódio de A Ponte:

Quando a centenária Ponte Hintze Ribeiro, que ligava o concelho aveirense de Castelo de Paiva à localidade de Entre-os-Rios, já em Penafiel, Porto, caiu, Portugal acordou para si mesmo. Num interior demasiado próximo para ser profundo, 59 pessoas morriam numa infraestrutura degradada, onde a incúria e o esquecimento permitiram que colapsasse.

Era só mais uma tragédia num território habituado a abrir noticiários apenas quando as suas gentes sofrem — seja por catástrofes naturais, fruto de decisões económicas ou acidentes.

Começando no final do século XX com o encerramento do complexo mineiro do Pejão, e terminando nas ruínas das fábricas que arderam já no verão do ano passado, no último episódio de A Ponte, cruzamos o tempo para encontrar o mesmo silêncio que havia neste lugar nos instantes que antecederam a queda da ponte — e trouxeram com eles o barulho das luzes e das promessas.

Duas décadas depois, falta ainda cumprir as ligações para fora do concelho: ligando o IC35 (para Penafiel) e concluindo a variante à Nacional 222 (para Santa Maria da Feira).

A Ponte é uma série de cinco episódios em áudio sobre a destruição da estrutura que ligava Castelo de Paiva a Entre-os-Rios, cruzando o Douro. Entre testemunhos de operacionais, autarcas e jornalistas, reconstituímos as razões por trás do acidente, os dias de sofrimento na margem do rio e as sequelas que perduram neste concelho no topo do distrito de Aveiro.

Todos os episódios estão disponíveis no Spotify e Apple Podcasts e em qualquer outra plataforma de podcasts.

A Ponte é uma série produzida pela MadreMedia a partir de uma ideia de Pedro Soares Botelho. Tem direção de Rute Sousa Vasco, edição e supervisão de Inês Alves, acompanhamento técnico de Paulo Rascão e produção executiva de João Dinis. Ajuda à produção de Francisco Sena Santos, Isabel Tavares, João Couraceiro e Margarida Alpuim.

