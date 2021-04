As datas são avançadas pelo Jornal de Notícias, que frisa que esta antecipação se deve à confiança e sucesso das medidas que estiveram em vigor no ano passado. Assim, os semáforos que mostram a ocupação nas praias vão voltar a ser usados e será obrigatório o distanciamento entre grupos no areal e também nas esplanadas.

Referindo que a proposta de portaria que fixa a época balnear deve ser publicada este mês, o jornal adianta que as praias de Cascais, Albufeira e algumas em Lagoa vão ter assistência a banhistas a partir de 15 de maio, Costa da Caparica e algumas no Litoral Alentejano no início de junho. No Norte, a presença de nadadores-salvadores vai ser visível a partir do dia 12, bem como nas praias da zona da serra da Arrábida, Sintra ou Mafra.

João Carreira, presidente da Federação Portuguesa de Concessionários de Praia, garante que as regras emitidas pela Direção-Geral da Saúde vão ser cumpridas, tal como aconteceu em 2020. "No ano passado correu tudo muito bem e este ano será igual", disse ao jornal.

"Como concessionários, somos a linha da frente do turismo e temos todo o interesse em aplicar as regras como o distanciamento entre mesas nas esplanadas e de toalhas no areal", afirmou.