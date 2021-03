O Equador foi escolhido no final do “150.º aniversário da Consagração do país ao Sagrado Coração de Jesus”, indicou o Vaticano um comunicado.

“Neste encontro eclesial manifestar-se-á a fecundidade da Eucaristia para a evangelização e a renovação da fé no continente latino-americano”, acrescenta a nota.

Enquanto isso, continuam os preparativos para o próximo Congresso Eucarístico Internacional programado para 05 a 12 de setembro, em Budapeste, no qual o Papa Francisco, anunciou recentemente, espera participar.

Os Congressos Eucarísticos Internacionais são uma das grandes manifestações públicas da Igreja para sublinhar o papel da Eucaristia na vida dos cristãos e na prática eclesial.