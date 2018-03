A plataforma Couch é o "primeiro ‘chatbot’ (programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas) de rastreio de saúde mental em Portugal e um dos primeiros no mundo, ligado à nossa plataforma de Telemedicina", indicou à Lusa o psicólogo João Vilas-Boas, um dos responsáveis pelo projeto.

Esse ‘chatbot', continuou, é capaz de avaliar se o utilizador necessita de cuidados psicológicos e, sendo o caso, faz aconselhamento comportamental e ajuda-o a marcar uma consulta com um psicólogo.

"Uma percentagem grande da nossa população encontra-se emigrada e esse é um dos alvos do nosso serviço", indicou.

A plataforma, pioneira em Portugal, é também ideal para as pessoas que vivem em zonas isoladas, como Trás-os-Montes, Alentejo ou noutro local do interior do país, possibilitando-lhes ter uma consulta com um psicólogo que exerça a sua prática clínica noutras cidades, como Porto ou Lisboa.

"A desmaterialização dos serviços tradicionais de psicologia permite que o nosso utilizador poupe tempo e dinheiro, podendo ter a sua consulta de forma confortável e evitando parte do estigma relacionado com o recurso a uma consulta de psicologia", contou João Vilas-Boas.

Segundo explicou, a escolha dos profissionais que prestam as consultas ‘online' é realizado através do conselho consultivo responsável por este projeto, onde se incluem psicólogos.

A ideia para a criação deste projeto surgiu a partir da necessidade que os fundadores reconheciam em algumas pessoas próximas.