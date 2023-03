O comunicado da Sala de Imprensa do Vaticano, divulgado ao início da noite, adianta que o Papa Francisco esteve em oração na capela do piso do hospital onde se encontra e que recebeu a Eucaristia. Depois, como referido esta tarde, visitou a unidade de oncologia pediátrica e batizou um bebé.

Nessa ocasião, o Papa Francisco, "dirigindo-se ao pessoal do hospital presente, dedicou um pensamento a todos os que contribuem para aliviar os males físicos e as angústias daqueles que, diariamente, são chamados a dar testemunho da cruz de Cristo, e expressou gratidão por sua abnegação e espírito de serviço", é ainda referido.

Devido à evolução do estado de saúde do Papa, a equipa médica decidiu que poderá ter alta este sábado, com base nos exames hoje realizados.

O Papa Francisco está internado desde quarta-feira devido a uma bronquite infecciosa.