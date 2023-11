As equipas de salvamento indianas encontram-se a cinco metros dos 41 trabalhadores soterrados num túnel rodoviário que desmoronou no norte da Índia, anunciou hoje o ministro-chefe do Estado de Uttarakhand.

Um tubo de aço suficientemente largo para permitir a passagem dos homens "foi introduzido até 52 metros dentro do túnel e deverá perfurar [os escombros] a 57 metros (…) A operação de salvamento deverá estar concluída em breve", declarou aos jornalistas Pushkar Singh Dhami. Após vários contratempos, engenheiros militares e os mineiros estão a trabalhar manualmente para abrir caminho através da rocha e dos escombros, a fim de desobstruir a última secção e chegar aos homens, presos há 17 dias. Uma equipa de três pessoas escava e insere, à vez, as últimas secções de um tubo de aço com largura suficiente para um homem passar e para permitir retirar os trabalhadores. Estes encontram-se presos no local desde 12 de novembro, quando um deslizamento de terras provocou a derrocada de uma parte do túnel de 4,5 quilómetros que estavam a construir, a cerca de 200 metros da entrada. As autoridades começaram a fornecer aos trabalhadores refeições quentes através de um tubo de 15,24 centímetros de diâmetro, no início da semana passada, depois de terem passado dias a sobreviver com alimentos secos enviados através de um canal mais estreito. O oxigénio chega por um canal separado. Uttarakhand está repleto de templos hindus, e a construção de autoestradas e edifícios tem sido constante para acomodar o fluxo de peregrinos e turistas. Este túnel faz parte da estrada Chardham, um projeto federal emblemático que liga vários locais de peregrinação hindu.