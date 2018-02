Em comunicado, o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) refere que, perante o pedido feito pelo Sindicato dos Jornalistas (SJ), deliberou "enfatizar a sua função de garante do cumprimento dos preceitos da Constituição da República Portuguesa, das leis de Imprensa, da Rádio e da Televisão, nunca tergiversando perante situações que contendam com os direitos dos profissionais, suas garantias enquanto cidadãos aquando do exercício das suas funções, ou com os dos suportes de difusão de informação".

Além disso, o órgão deliberou "declarar que a ERC se manterá atenta a quaisquer violações das leis referidas e de instrumentos de Direito Internacional, lançando mão das suas competências sancionatórias quando verificar qualquer ilícito no âmbito da liberdade de informação, que possa limitar o acesso às respetivas fontes ou cercear a pluralidade e o rigor informativos".

No domingo, o SJ considerou que o apelo do presidente do Sporting para que os adeptos boicotem a comunicação social é uma tentativa de limitar a liberdade de imprensa e condicionar o trabalho dos profissionais.

Em comunicado, o SJ considerou que as declarações proferidas na assembleia-geral do Sporting, no passado sábado, por Bruno de Carvalho contra os jornalistas “têm um teor claramente antidemocrático e instam a comunicação social portuguesa a adotar uma resposta coletiva”.

O SJ considera “fundamental que as direções dos órgãos de comunicação social” adotem uma resposta “firme e coletiva” perante as afirmações.