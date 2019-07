De acordo com a deliberação da ERC, de 05 de junho último, o Conselho Regulador deu "como assente que a reportagem 'Grupo secreto quer 'curar' homossexuais', emitida em 10 de janeiro de 2019 pelo serviço de programas generalistas TVI (...) se socorreu em boa medida de registos de som e imagem obtidos por via dissimulada, captados em locais sujeitos a reserva de acesso".

Além disso, a "difusão pública não assegurou os cuidados adequados à preservação do anonimato dos visados, não sendo, além do mais, claras as motivações do autor das referidas gravações, nem a natureza da relação existente entre este e a jornalista Ana Leal e o operador TVI", lê-se na deliberação.

A ERC delibera "dar igualmente como assente que a realização e exibição da dita reportagem põe em causa direitos fundamentais de vários intervenientes na mesma, em concreto, os direitos à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada, à identidade pessoal e ao bom nome e reputação, a par das próprias liberdades de religião e de culto e de escolha e exercício de profissão".

O regulador dos media assinala que, "com as devidas adaptações, as considerações antecedentemente expressas são aplicáveis ao debate entretanto transmitido no serviço de programas TVI24, porque baseado na referida reportagem e porque a sua realização não teria sido possível sem aquela ou teria obtido menor impacto".