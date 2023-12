“Espero que comece uma nova era”, disse Recep Tayyip Erdogan aos jornalistas no seu voo de regresso à Turquia, citado pela agência de notícias espanhola Europa Press.

Vindo do Dubai, onde participou na COP28 – Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, o líder turco disse esperar discutir as “diferenças de opinião” e as perspetivas das relações Turquia-União Europeia (UE) com o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

Mitsotakis apoiou a possibilidade de ser reativado o acordo entre a Turquia e a UE sobre os migrantes, que está suspenso desde 2020, e que permitia ao bloco europeu devolver os migrantes em situação irregular.

“Vamos a Atenas com uma perspetiva vantajosa para todos” de “expandir a nossa cooperação”, sublinhou a Presidência turca num comunicado.

Por outro lado, e ainda nas mesmas declarações, Erdogan criticou a venda de armas norte-americanas à Grécia por provocar uma “escalada” da tensão entre as duas partes.

“Não nos estão a dar os caças F-16, apesar de os termos pago”, lamentou o governante turco, numa referência à intenção de Ancara de adquirir estes aparelhos norte-americanos.

A troca de acusações entre Ancara e Atenas sobre a gestão das migrações é frequente, sendo que os dois países estão ainda historicamente em desacordo sobre questões como a demarcação de fronteiras, a exploração de energia no Mediterrâneo Oriental ou a divisão étnica de Chipre.