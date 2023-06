“Agora que as eleições terminaram, a nossa mão está mais forte”, disse Erdogan, num discurso transmitido pela televisão a um grupo de exportadores turcos e noticiado pela Bloomberg.

“Vamos reduzir a inflação para um único dígito, essa será a prioridade da nova equipa económica”, garantiu Erdogan.

O Presidente turco também garantiu que a economia está a recuperar fortemente após os dois terramotos devastadores de fevereiro.

A obsessão de Erdogan por taxas de juro muito baixas acelerou a inflação.

O banco central esgotou a maior parte das suas reservas, num esforço para manter a lira turca estável. A moeda está ainda a cair mais de 20% este ano em relação ao dólar.

Os investidores aguardam para ver se o novo ministro do Tesouro e das Finanças, Mehmet Simsek, e o governador do Banco Central, Hafize Gaye Erkan, irão pôr termo às políticas económicas pouco ortodoxas de Erdogan, que incluem intervenções inusitadas para apoiar a lira e manter as taxas de juro muito abaixo do nível da inflação.

O banco central realizará a sua reunião de fixação de taxas em 22 de junho.