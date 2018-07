O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, vai organizar uma cimeira com a participação da Rússia, França e Alemanha a 07 de setembro, em Istambul, para resolver conflitos regionais, especialmente na Síria, divulgaram hoje os meios de comunicação locais.

"A 07 de setembro, seremos anfitriões da cimeira entre Turquia, Rússia, Alemanha e França, em Istambul, e vamos discutir o que podemos fazer. Vamos discutir questões regionais nesta reunião entre os quatro", disse Erdogan, citado pelo jornal Vatan, ao responder sobre a situação na Síria.

Em essas declarações foram feitas por Erdogan durante o voo de volta para a Turquia após a reunião dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), em Joanesburgo, que ocorreu entre quinta e sexta-feira.

Na cimeira dos BRICS, Erdogan manteve uma reunião bilateral com seu homólogo russo, Vladimir Putin, na qual discutiram questões económicas, bilaterais e de política externa, como a Síria, segundo os media turcos.

Rússia, Turquia e Irão cooperam no chamado processo de Astana para alcançar uma solução para o conflito na Síria, embora Moscovo e Teerão apoiem o regime do Presidente Bashar al-Assad, enquanto a Turquia está a colaborar com as milícias sírias armadas contra Damasco.

Em abril passado, Erdogan realizou uma reunião com Putin e o Presidente iraniano, Hassan Rohani, em Ancara.

Erdogan não citou os Estados Unidos como um possível participante na reunião de Istambul, já que ocorreram inúmeras divergências com Washington, incluindo o apoio dos Estados Unidos às milícias curdas-sírias que Ancara consideram "terroristas".