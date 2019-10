Recep Tayyip Erdogan exprimiu a Donald Trump "a sua frustração sobre a falta de implementação pelos militares norte-americanos e serviços de segurança do acordo" concluído em agosto com Washington sobre a criação dessa zona, que é separar a fronteira turca dos territórios curdos sírios, declarou a presidência turca no comunicado.

Foi Donald Trump que convidou Erdogan a ir a Washington, adiantou.

Na terça-feira, o Presidente turco tinha afirmado que a sua paciência com os Estados Unidos tinha acabado, deixando no ar a iminência de uma operação militar.

"Neste momento, não temos outra escolha a não ser continuar o nosso próprio caminho", declarou, na altura.

"Tentámos de tudo, fomos extremamente pacientes. Não podemos mais perder mais tempo", acrescentou.

Esta zona 'tampão' deverá ser criada entre a fronteira turca e as zonas sírias controladas pela milícia curda", apoiada por Washington.

Ancara considera essa milícia uma organização "terrorista".