A ERSE detalhou também que, “quanto à intensidade de mudança de fornecedor de energia, o número de clientes que deixa a carteira do comercializador de último recurso (CUR) para a de um comercializador em mercado, continua a ser inferior (cerca de 16%) ao número de consumidores que troca de comercializador já em regime de mercado”.

O regulador contabilizou ainda os dados de consumo de maio, concluindo que se “registou uma redução de 84 GWh [gigawatts hora] face a abril de 2019, atingindo 43.026 GWh no mercado livre, o que representa um decréscimo de 0,2% face ao mês anterior e um aumento de 1,0% face ao homólogo”.

De acordo com a informação da ERSE, o consumo no mercado livre pesava, no mesmo mês, perto de 94% do total em Portugal continental.

“A quase totalidade dos grandes consumidores já se encontra no mercado livre. No caso dos domésticos representava em maio cerca de 86% do consumo total do segmento, face aos cerca de 85% registados no mês homólogo”, salientou o organismo.

Segundo a análise da ERSE, no que diz respeito à quota de mercado, “a EDP Comercial manteve a sua posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (80%) e em consumo (41%)”.

Ainda assim, em relação a abril, a empresa perdeu quota de mercado “em 0,2 pontos percentuais tanto em número de clientes como em termos de consumo, situação que já vem a ocorrer desde maio de 2018”, informou a ERSE.

A Endesa, por sua vez, manteve em maio “a liderança no segmento de clientes industriais (28%), com um aumento de quota de 0,6 pontos percentuais”, enquanto a Iberdrola permanece a liderar o segmento dos grandes consumidores (32,6%), detalhou a ERSE.