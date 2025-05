A operação realizada, uma correção de escoliose num adolescente, utilizou óculos de realidade aumentada incorporados no capacete cirúrgico, que projetaram diretamente nas lentes as imagens do trajeto dos instrumentos e parafusos. Esta tecnologia permitiu ao cirurgião manter o foco no campo operatório sem necessidade de desviar o olhar para monitores externos, aumentando a precisão do procedimento.

“O uso dos óculos de realidade aumentada melhora a navegação durante a cirurgia, permitindo que o médico esteja sempre concentrado no campo cirúrgico”, explicou Francisco Serdoura, médico ortopedista no São João e CEO do 4LifeLAB, em comunicado enviado ao SAPO24.

A inovação combina proteção reforçada para o cirurgião — que previne a contaminação do campo operatório — com ferramentas tecnológicas que ajudam a monitorizar em tempo real a colocação dos parafusos, essencial para o sucesso da cirurgia.

Este avanço tecnológico representa um passo importante na integração da realidade aumentada em procedimentos médicos complexos, com potencial para aumentar a segurança e a eficácia das intervenções cirúrgicas.