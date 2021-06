O ocorrido, que durou aproximadamente três minutos, foi registado às 5h42, horário local, de acordo com o Observatório Vulcanológico e Sismológico da Costa Rica (Ovsicori), que registou queda de cinzas e cheiro de enxofre a norte e nordeste do vulcão que está 1.895 metros acima do nível do mar.

Esse vulcão está localizado na província de Guanacaste, no Parque Nacional Rincón de la Vieja, a cerca de 200 km da capital, San José.

"É uma erupção conhecida como freática ou freatomagmática [que ocorre quando há interação entre água e magma]. Mas não saberemos 100% até que tenhamos amostras das cinzas", afirmou Maarten de Moor, cientista da Ovsicori.

"Este vulcão tem um lago cratérico" que, quando expulso, "gerou fluxos de água e lahars [fluxos de sedimentos] que desceram as encostas do vulcão", explicou.

"Foi uma erupção bastante enérgica. Embora esses tipos de eventos sejam comuns em Rincón de la Vieja - por exemplo, no ano passado foram registados cerca de 1.400 deles - este foi muito grande. Talvez seja o mais importante desde os anos 90", afirmou Moor.

Por sua vez, a Comissão Nacional de Emergência assegurou, através das redes sociais, que foi enviada ao local uma equipa para avaliar a situação e, embora ainda não haja diretrizes de evacuação para as cidades vizinhas, foi pedido que a população não se aproxime do vulcão.

De acordo com a Rede Sismológica Nacional (RSN), a Costa Rica é um país com mais de 120 focos vulcânicos. No entanto, a maioria deles está extinta. São apenas cinco ativos: Rincón de la Vieja, Arenal, Poás, Irazú e Turrialba, que produzem erupções periódicas de magnitude variável.