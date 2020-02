De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a escola localizada na zona do Bessa, no Porto, foi evacuada por precaução após uma aleta registado às 09:45.

Cerca das 11:00 a mesma fonte não podia ainda precisar se a situação estava ou não resolvida.

“Não se verificou fuga de gás, mas os alunos saíram por precaução”, indicou o CDOS do Porto.

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Clara de Resende publicou cerca das 10:30, na rede social Facebook, ainda não estar definido se haverá aulas à tarde.

“Ainda não sabemos se há aulas à tarde. Vamos atualizando. Em primeiro lugar, está a segurança dos nossos filhos”, lê-se na publicação.