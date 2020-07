A mãe morreu no parto, tendo sido adotado por uma família do bairro barcelonês da Gracia, e aos 13 anos abandonou os estudos para trabalhar numa oficina de joalharia.

Em 1960 viajou para Paris para trabalhar como professor de espanhol, e, em 1965, graças à obra “Últimas tardes com Teresa”, Marsé começou a colaborar como tradutor de filmes, guionista e ajudante de laboratório no departamento de bioquímica do Instituto Pasteur.

Muitas das suas novelas foram adaptadas para cinema.

Enquanto jornalista, trabalhou na revista "Art-Cinema" e foi chefe de redação das revistas "Bocaccio" e "Por favor".

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, recordou hoje, no seu perfil oficial do Twitter, o escritor como "uma figura chave da literatura espanhola" e um homem com "firmes convicções".