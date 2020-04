Autor de cerca de 20 romances e ensaios, nove peças de teatro e cinco guiões de cinema, P.O. Enquist, como era conhecido, era uma das referências literárias suecas mais internacionais.

Jornalista desportivo e saltador em altura na juventude, Enquist (nascido em Hjoggböle, 1934) estreou-se em 1961 com o romance "Kristallögat" (O Olho de Cristal), a que se seguiu "Magnetisörens femte vinter (O Quinto Invierno do Magnetizador, 1964).

Con "Legionärerna" (Os Legionários, 1968), obteve fama fora da Suécia e ganhou o Prémio de Literatura do Conselho Nórdico.

A estreia como dramaturgo foi em 1975, com "Tribadernas Natt" (A Noite das Tríbades), outra obra com a qual ultrapassou as fronteiras do seu país.