Segundo o Irish times, um homem tentou atacar vários jovens, incluindo crianças. Os transeuntes que passavam intervieram, no entanto, as crianças, para além de um transeunte e de um homem detido no local, foram hospitalizadas com ferimentos. Segundo a polícia irlandesa, o incidente ocorreu por volta das 13h30 (a mesma hora em Portugal Continental) na parte norte de Dublin.

EPA/PAUL MCERLANE