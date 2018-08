Mais de 300 pessoas ficaram feridas, cinco das quais em estado grave, quando uma plataforma de madeira desabou num festival em Vigo.

Mais de três centenas de pessoas ficaram feridas esta noite, em Espanha, depois de um acidente num festival em Vigo. Uma plataforma de madeira caiu durante uma das atuações, fazendo mais de 300 feridos, cinco dos quais graves, embora não em perigo de vida, conta a agência Efe.

A plataforma, na zona portuária de Vigo, desabou no início do concerto do rapper Rels B. Dezenas de pessoas, incluindo crianças, caíram de uma altura considerável, algumas para o mar, acrescenta a agência espanhola, citando fontes da Polícia Nacional.

O acidente, pouco depois da meia noite (menos uma hora em Lisboa), aconteceu durante a 18.ª edição do festival de música e desportos urbanos "O Marisquiño".

Os feridos foram levados para vários hospitais de Vigo. Os bombeiros descartam a possibilidade de haver mortos ou pessoas presas debaixo da estrutura, depois de a inspecionarem com recurso a câmaras térmicas.

[Notícia atualizada às 08:59 — revê em alta o número de feridos]