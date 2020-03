"As medidas que vamos adotar são drásticas e vão ter consequências", explicou o presidente do governo espanhol este sábado, depois de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que durou sete horas, conta o El País.

No país, os cidadãos só poderão circular na rua para adquirir alimentos, medicamentos e bens de primeira necessidade, ir e vir do trabalho, deslocações a locais de saúde, deslocações a entidades financeiras ou de seguros por e acompanhamento a cidadãos com mais idade que necessitem de ajuda.

Também todas as escolas e universidades estarão encerradas e restritas ao ensino online. A atividade comercial está suspensa, à exceção de locais que vendam comida, medicamentos ou combustível.

Várias cidades anunciaram ainda que suspenderam as procissões da Semana Santa, entre elas Sevilha, Málaga e Murcia.

Em Espanha já se registaram 6.200 casos positivos e 191 mortes desencadeadas pela Covid-19.

A Espanha é o segundo país da Europa mais afetado pela pandemia, atrás apenas da Itália, com um balanço de 5.753 contágios e 136 mortos.