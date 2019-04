"Creio que a boa notícia é que a direita em conjunto com a extrema-direita saíram derrotadas e não conseguiram formar uma maioria. Era um risco que estava na iminência de poder acontecer e é um aviso. Na realidade é um aviso àquilo que são os riscos e as ameaças que existem para a democracia, não apenas em Espanha, mas, como estamos já a ver, em toda a Europa", afirmou.

Marisa Matias falava no Fundão, distrito de Castelo Branco, onde hoje participou numa arruada do BE no mercado semanal local.

"O facto de ter havido uma maioria que se pode ainda constituir para um governo progressista com um acordo à esquerda, creio que acaba por ser uma boa notícia, apesar de tudo e no cenário que estava inicialmente previsto", acrescentou.

Olhando para o resultado global, a eurodeputada também se mostrou preocupada com o reforço de partidos como o Vox por considerar que estão em causa "forças que representam verdadeiramente uma ameaça" àquilo que se considera fundamental numa democracia.

"É apenas o medo, o ódio, mas nenhuma proposta concreta", apontou.