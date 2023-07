Esta agência da Organização das Nações Unidas, que regista os fenómenos meteorológicos e climáticos extremos no mundo, verifica escrupulosamente todos os recordes anunciados relativos a temperaturas, chuva, seca, vento e relâmpagos.

“A OMM aceitou um novo recorde de temperatura para a Europa continental de 48,8 ºC medidos na Sicília, a 11 de agosto de 2021”, indicou a instituição baseada em Genebra. "É possível que este recorde seja batido nos próximos dias, com a intensificação da vaga de calor”, admitiu a OMM.

O recorde anterior era de 48ºC, medidos em Atenas, em 10 de julho de 1977. Os arquivos da OMM foram criados em 2007 por Randall Cerveny, relator da entidade para os eventos climáticos externos e professor da Geografia na Universidade estadual do Arizona.

Hoje, na Espanha, na região de Villarrobledo, no sul, a temperatura máxima registada foi de 47 ºc. Esta é a terceira onda de calor este verão, poucos dias depois da anterior, e com "temperaturas muito altas e incomuns, embora já estejamos no período mais quente da temporada do ano", publicou a agência espanhola de meteorologia no Twitter.

Estas temperaturas "anormalmente altas" estão hoje "5ºC a 10°C acima da média em grande parte do interior da península e das Ilhas Baleares". A situação vai piorar na terça-feira, já que em alguns lugares o mercúrio pode estar "entre 10 a 15°C" acima do normal.