O chefe interino da diplomacia espanhola, José Manuel Albares, disse que o homólogo marroquino pediu oficialmente a ajuda de Espanha num contacto durante a madrugada.

Para já, o Governo está a preparar o envio imediato de um contingente de 65 membros da Unidade Militar de Emergência (UME), a que se poderão juntar equipas adicionais das comunidades autónomas espanholas, referiu.

O número de efetivos será “o necessário para Marrocos”, disse Albares à Rádio Catalunha, segundo a agência espanhola EFE.

Albares disse também que contactou os ministros do Interior e da Defesa para coordenar esta primeira ajuda de Espanha ao país vizinho.

A ajuda inicial visa o resgate urgente de pessoas que possam ainda estar vivas sob os escombros, referiu.

Disse que a Espanha pretende ajudar Marrocos na reconstrução das zonas afetadas pelo violento sismo que teve epicentro a 60 quilómetros da cidade turística de Marraquexe.

Albares afirmou que a ajuda imediata reflete a solidariedade e o “sentimento de amizade do povo espanhol para com Marrocos”.

Segundo Albares, até ao momento, não há notícia de espanhóis mortos ou feridos no terramoto.

Disse que Governo contactou todos os espanhóis que se inscreveram no registo consular.

O ministro disse também não considerar necessário fretar um avião para transportar os espanhóis que estão em Marrocos por haver diferentes ligações entre os dois países.

Referiu, no entanto, que o executivo está em contacto com as companhias aéreas Iberia e Binter para explorar a possibilidade de aumentar a capacidade prevista dos aviões que deverão aterrar nas próximas horas em Marrocos.

O objetivo é responder, se necessário, às solicitações dos passageiros cujos voos foram cancelados devido ao sismo.

Segundo Almares, uma equipa da embaixada de Espanha em Rabat está em Marraquexe desde sábado para ajudar a procurar voos que permitam o regresso ao país dos espanhóis afetados.

Albares lembrou ainda aos espanhóis em Marrocos que podem optar pelo transporte terrestre para Tânger, de onde existem amplas ligações marítimas com Espanha.

O balanço mais recente do sismo divulgado pelo Governo marroquino era de 2.012 mortos e 2.059 feridos, dos quais 1.404 estavam em estado grave.

As autoridades sismológicas marroquinas disseram que o terramoto teve uma magnitude de 7,0 na escala de Richter e ocorreu a oito quilómetros de profundidade.