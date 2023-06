A onda de calor começou no domingo e hoje as temperaturas superaram os 38 °C em Madrid e chegaram a 44.4 °C na localidade andaluza de El Granado, na província de Huelva (sudoeste), segundo a Aemet.

No domingo, a temperatura nesta localidade próxima da fronteira com Portugal foi de 43,8 °C, indicou a agência, que prevê uma diminuição do calor no decorrer desta semana. Em Sevilha, no centro da Andaluzia, a temperatura foi de 42,9 °C, o que levou a mudanças nos horários de quem trabalha ao ar livre para evitar insolações.

"O horário habitual é das 08h às 15h30", mas "mudamos para 07h às 14h30", explicou à AFPTV Miguel Ángel, um trabalhador da construção civl. "Há três anos tive quatro insolações [enquanto trabalhava], golpes de calor nos quais você perde a consciência. Hoje tomo bastante precaução", acrescentou.

O aumento das temperaturas fez com que as autoridades acionassem o plano contra o calor, que estabelece os diferentes níveis de risco para a população, em especial para os grupos vulneráveis, e permite uma adaptação nos horários de funcionamento das escolas e dos trabalhos ao ar livre.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a Europa é o continente que está a aquecer mais rapidamente, com a temperatura média a subir cerca de 2,3 ºC.