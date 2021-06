Está para "breve" o abandono da obrigatoriedade do uso de máscaras faciais na rua em Espanha, medida em vigor desde maio de 2020. A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

“Em breve vamos abandonar as máscaras na rua", disse Sánchez à margem de uma reunião com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae In, que está em visita à Espanha.

A decisão é justificada pelos avanços da "maior campanha de vacinação da história" no país.

"Em poucos dias teremos mais de 15 milhões de pessoas com a vacinação completa e em poucas semanas, 50% da população com pelo menos uma dose", referiu o primeiro-ministro espanhol.

A Espanha registou 3.432 novos casos de covid-19 e 62 mortes nas últimas 24 horas, elevando para 3.745.199 o total de infetados até agora, anunciou esta terça-feira o Ministério da Saúde espanhol.

A incidência acumulada (contágios) continua a sua trajetória descendente, passando de 105 (segunda-feira) para 101 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes.

As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as de Andaluzia (184), La Rioja (178), País Basco (140), Navarra (116), Aragão (104) e Madrid (101).

Os serviços do Ministério da Saúde também anunciaram hoje que 13,0 milhões de pessoas já estão completamente vacinadas contra a covid-19 (27,4% da população total), e 21,7 milhões têm pelo menos uma das doses (45,8%), em cerca de 47,3 milhões de habitantes que tem o país.

A Comissão de Saúde Pública espanhola, na qual estão representadas todas as comunidades autónomas e o Ministério da Saúde, aprovou hoje a vacinação de três novos grupos de pessoas, que inclui os de idade a partir dos 12 anos.