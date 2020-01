Salvador Illa deu esta informação numa conferência de imprensa realizada após uma reunião com a Comissão de Saúde Pública espanhola, onde também estavam os diretores-gerais de Saúde Pública, e representantes de sociedades científicas, a quem explicou como será o dispositivo de chegada dos espanhóis.

Os serviços de saúde espanhóis têm um dispositivo específico para a chegada dos repatriados que lhes dará as “máximas garantias” numa unidade isolada do Hospital Gómez Ulla, onde deverão permanecer 14 dias em quarentena.

“Estamos a falar de pessoas saudáveis numa zona de quarentena”, disse o diretor do Centro de Emergências e Alertas, Fernando Simon, citado pela agência Efe.

A China elevou para 170 mortos e mais de 7.700 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

Um estudo genético, conduzido por cientistas chineses, confirmou que o novo coronavírus com origem na China terá sido transmitido aos humanos através de um animal selvagem, ainda desconhecido, que foi infetado por morcegos.