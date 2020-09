A vítima é Rieli Franciscato, de 56 anos, funcionário da Funai que se dedicava há mais de três décadas à proteção de índios isolados do Brasil.

Franciscato era coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Uru Eu Wau Wau e morreu pouco depois de ser atingido por uma flecha no peito na cidade de Seringueiras, no estado amazónico de Rondônia.

“Rieli dedicou a vida à causa indígena. Com mais de três décadas de serviços prestados na área, deixa um imenso legado para a política de proteção desses povos”, afirmou o coordenador-geral de Índios Isolados e de Recente Contacto da Funai, Ricardo Lopes Dias, numa nota de pesar.

A Funai também lamentou “profundamente a perda” e manifestou “solidariedade aos familiares e colegas do servidor”.

“As equipas da Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contacto (CGIIRC) e das Frentes de Proteção Etnoambiental se despedem de Rieli com carinho, respeito e admiração”, acrescentou, no mesmo texto.

Segundo a organização não-governamental (ONG) Kanindé, Franciscato foi uma referência nos esforços de proteção dos povos originários do Brasil e um ferrenho defensor da total ausência de contacto de não indígenas com os povos indígenas isolados do país.