Incidência em Portugal "com uma tendência ligeiramente crescente"

No primeiro de sete blocos de apresentações, André Peralta Santos da Direção-Geral da Saúde falou sobre "Evolução da inicidência e transmissibilidade", revelando que Portugal está "neste momento com uma incidência moderada, próxima dos 71 casos por 100 mil habitantes e com uma tendência ligeiramente crescente".

Uma das novidades trazidas pelo analista nesta reunião diz respeito aos grupos etários, com os dados a exibirem uma "uma inversão da tendência e um aumento na faixa etária dos zero aos nove anos de idade", ao mesmo tempo que "realçam uma manutenção e aprofundamento da tendência de crescimento na faixa etária dos 80+, aquela que sabemos que é aquela mais vulnerável à hospitalização e à morte".

"Todas as faixas etárias têm uma incidência inferior aquilo que tinham a 15 de março, excepto a dos zero aos nove anos de idade. O decréscimo é maior nos 80+ e algumas faixas etárias já começam a esboçar uma inversão de tendência", explicou André Peralta Santos.

Este aumento da faixa dos 0 aos 9 anos de idade não está igualmente distribuído em todo o território, sendo de assinalar na região do Grande Porto e Lisboa e Vale do Tejo.

Ainda nos grupos etários, o especialista sublinhou que, relativamente à incidência cumulativa, "há um aumento mais expressivo na população mais jovem, mas já se começa a esboçar um aumento na população dos 25 aos 50/55, o que traduz essencialmente a população ativa. Onde se verifica um aprofundamento do decréscimo é realmente na população dos 70+".

Sobre a diferença de região, André Peralta assinala "a inversão de tendência na região do Algarve, mais precoce do que nas outras regiões e que já está atualmente acima dos 120 casos por 100 mil habitantes".

"Nas outras regiões também há sinais de inversão de tendência e de aumento ligeiro. Quando olhamos para as hospitalizações mantém-se a tendência decrescente, apesar de ela ter diminuido a sua velocidade de decrescimento, mas mantém-se tanto em hospitalizações como em unidades de cuidado intensivos e abaixo do referencial de 245 camas ocupadas por doentes covid", explica.

No que diz respeito à mortalidade, foi explicado que "há uma manutenção da tendência de decrescente".

Sobre a testagem, o especialista da DGS revelou que "houve uma intensificação" da mesma na semana de 13 para a semana 14" e que segue naturalmente "um padrão em que concelhos com maior incidência têm também mais testagem".

Dentro deste ritmo de crescimento da pandemia, Portugal vai chega ao limiar da matriz de risco dentro de duas semanas a um mês

No segundo bloco de apresentações da manhã, Baltazar Nunes do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge falou sobre a "Atualização da vigilância de variantes genéticas" revelou que o R(t), que atingiu o seu valor mais baixo, de 0,61, no início de fevereiro, "tem tido um comportamento de aumento sistemático a partir dessa altura".

"Atualmente, o valor do R(t), para a média dos últimos cinco dias, que vai desde quatro de abril a oito de abril, corresponde a cerca 1,05. Como nota, o R(t) na última reunião do Infarmed estava em 0,89 e se olharmos para o último dia em que temos realmente dados, que é o dia 8 de abril, o R(t) está em 1,09. O tempo que leva a que o número de casos passe para o dobro está atualmente em 35 dias, como referência, na última reunião do Infarmed estávamos com 30 dias para passar para metade o que revela aqui uma situação diferente, uma situação de inversão da tendência passando neste momento para uma fase de crescimento do número de novos casos por dia", explicou.

O epidemiologista revelou ainda que, "com este nível de crescimento e com uma taxa próxima de 71 casos por 100 mil habitantes, o tempo para chegar à linha [limite da matriz de risco] está entre duas semanas a um mês".

"Este mesmo valor [das duas semanas a um mês] corresponde também ao observado na região Norte e na região Alentejo, que são aquelas que estão agora identificadas com uma velocidade de crescimento e um nível de taxa de incidência que levará entre duas semanas a um mês a atingirmos o nível dos 120 casos por 100 mil habitantes. A região do Algarve já atingiu esse valor e na região autónoma da Madeira e dos Açores também", afirmou, revelando que no caso da região de Lisboa e Vale do Tejo a "taxa de crescimento é praticamente nula e por isso não apresente esta risco de atingir o valor de limiar tão cedo".

Baltazar Nunes referiu que a "incidência acumulada a 14 dias encontra-se em níveis moderados", sendo que, no entanto, há uma "inversão da tendência para uma tendência de crescimento", sendo esta tendência de crescimento é "mais acentuada no grupo etário abaixo dos 10 anos, principalmente perto dos 5/6 anos".

"Observa-se alguma inversão da tendência no grupo etário dos 30 aos 50 anos, no entanto observa-se uma redução da tendência assinalável acima dos 65 anos", sublinha.

No que toca a mobilidade, o especialista explicou que "Portugal passou dos países com mobilidade mais reduzida para os países que estão próximos da média europeia". "Observa-se também algum aumento do número médio de contactos por dia em quase todos os grupos etários, excepto no grupo etário dos 70+", afirmou.

"Relativamente ao impacto da vacinação, observa-se efetivamente um impacto da vacinação na tendência da incidência de SARS-CoV-2, no grupo etário dos 80+ anos, naquele que já tem um cobertura vacinal de cerca de 80% com uma dose e quando comparamos com grupos etários dos 60 aos 69 anos e dos 70 e 79 anos essa inversão da tendência é significativa", disse, revelando ainda os resultados de uma simulação matemática que nos diz que "há um impacto considerável na redução das hospitalizações em comparação com um cenário se não tivéssemos vacinação e também um número considerável de óbitos prevenidos se comparássemos com um cenário sem vacinação".

Para o epidemiologista, os "próximos passos devem ter em conta o facto de a mobilidade estar a aumentar, do R(t) estar acima de um e também da incidência por concelho e região. Mas também sobre a distribuição da incidência por grupo etário, nomeadamente na população acima dos 50 anos".

"O controlo da pandemia passará por compensar este aumento dos contactos de transmissibilidade com o aumento da testagem, o isolamento de casos e rastreio de contactos, a redução do número de contactos com pessoas fora da bolha familiar, a manutenção das medidas preventivas individuais na comunidade, nos locais de trabalho e nas escolas e o aumento da cobertura da vacina, principalmente nos grupos mais frágeis acima dos 65 anos de idade", concluiu.

Variantes não são entrave ao desconfinamento

O terceiro bloco desta reunião foi abordado por João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, e foi sobretudo dedicado a uma análise das variantes na qual é dominante a do Reino Unido, responsável por 83% dos casos de covid-19 em Portugal.

"Todos os países têm um cenário semelhante ao nosso e portanto temos de nos conformar, temos que lidar, de facto, com o domínio no cenário epidemiológico em Portugal de uma variante mais transmissível. E assim continuaremos", disse o investigador.

Relativamente à "variante P1, associada a Manaus" e à "variante P2, muito frequente nas grandes cidades do Brasil", João Paulo Gomes explicou que Portugal tem a "situação muito controlada", apenas com níveis "residuais de disseminação destas variantes brasileiras no nosso país".

"No que diz respeito há variante da África do Sul as coisas já não são bem assim, há de facto alguma preocupação. Há um aumento de casos com algum significado, mas estaremos naturalmente atentos. Isto é o que se passa nos outros países. Acima de tudo, temos de controlar não só o nosso cenário epidemiológico, mas estar atentos ao cenário epidemiológico de disseminação desta variante em particular porque é aquela para a qual existem mais dados sobre potenciais falhas vacinais e tentar perceber se há necessidade de algum controlo de fronteiras", disse.

Em conclusão, o investigador disse que, no que diz respeito, exclusivamente, à vigilância das variantes, elas não são razão "impeditiva da continuação do plano de desconfinamento".

Quase todas as as regiões do país viveram "situações graves" com surtos

A análise sobre a “Evolução das áreas críticas no espaço e no tempo” foi apresentada hoje pela diretora da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) na reunião no Infarmed, em Lisboa, sobre a situação epidemiológica no país que reúne peritos, políticos, o Presidente da República, o primeiro-ministro e a ministra da Saúde.

Segundo a investigadora, esta análise pretendeu identificar as áreas críticas em Portugal para a Covid-19, com base na incidência (casos novos por semana por 100 mil habitantes) e no risco relativo, que possibilita observar áreas com risco superior ou inferior ao que seria esperado, considerando a realidade nacional.

“A covid-19 não se distribui de forma aleatória no espaço. A observação das variações das áreas críticas ao longo da pandemia permite identificar padrões que podem indicar possíveis fatores – por exemplo, densidade populacional, desemprego, ou zonas rurais versus zonas urbanas - que influenciam o aparecimento ou transmissão da infeção”, adiantou Carla Rodrigues.

A análise mostra que se observaram variações ao longo da pandemia em todo o país e que em quase todas as regiões têm acontecido situações graves ao longo do tempo, relacionadas com os surtos que vão aparecendo, causando o aparecimento de determinada área crítica nas localidades mais pequenas.

No entanto, quando a análise é feita por períodos de tempo, apesar de ser possível identificar alguns padrões, não é ainda claro que fatores podem estar a influenciar estes padrões.

“Focando nas últimas cinco semanas, é evidente a existência de ‘clusters’ com riscos muitos elevados e alguns com consistência temporal”, disse Carla Nunes, adiantando que na análise das áreas críticas identificadas “interessa considerar a sua grandeza”.

“Mas a sua grandeza tem os conceitos de risco de incidência, de tendência, de número de casos e também a sua continuidade temporal, se é um fenómeno temporal ou se é consistente ao longo do tempo, explicou.

No caso de uma doença infeciosa, como a covid-19, defendeu, “é urgente com a transmissão rápida que existe, independentemente da consistência temporal, perceber o problema para definir estratégias específicas de atuação”.

Esta análise estatística “apenas” identifica áreas críticas. Assim, para se poder utilizar informação quantitativa e qualitativa que permita perceber os fatores/causas que fazem destas áreas críticas, é necessário entender os contextos locais, envolver parceiros do terreno. Esta identificação local deve traduzir-se em maior precisão e segurança das decisões e da intervenção para conduzir a maior efetividade em Saúde Pública.

Portugal vai alterar estratégia de vacinação. População acima dos 60 anos deverá estar vacinada "entre a última semana de maio e a primeira semana de junho

O coordenador da ‘task force’ do plano de vacinação, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, falou na reunião do Infarmed reiterando que sobre a chegada de vacinas ao país não houve grande alteração em relação à reunião anterior, e revelou que, em abril, estarão disponíveis 1,9 milhões de vacinas, uma quantidade que considera "substantiva em comparação com os meses anteriores".

"Estamos no momento a fazer a passagem da fase 1 para a fase 2 antiga. Mas, neste momento, estamos a considerar alterar a tipologia da fase dois, colapsando a fase dois com a três, uma vez que há disponibilidade de vacinas para fazer uma nova estratégia. Neste período, neste trimestre, teremos uma vacinação na ordem das 97 mil vacinas dia, de grosso modo, cerca de 100 mil por dia", explica o vice-almirante.

Sobre o número de vacinas que chegaram a território nacional, Gouveia e Melo informa que foram cerca de 2,6 milhões, das quais foram administradas cerca de 2,1 milhões de doses - das quais 1,5 milhões de primeiras doses, mais de 15% da população. O vice-almirante informou ainda que mais de 6% da população já tomou a segunda dose.

A vacinação de pessoas com mais de 80 anos já se encontra acima dos 90% e a de pessoas entre os 50 e 80 anos com comorbilidades está nos 80%, os profissionais de saúde estão em cerca de 96%, os serviços essenciais da primeira fase nos 99% e as escolas nos 23%. O coordenador da 'task force' espera, no entanto, "atingir este fim de semana, muito rapidamente, [a vacinação] de todos os profissionais que trabalham na área de ensino”, com exceção do Ensino Superior.

Segundo explica, está a ser realizada uma vacinação por faixas etárias decrescentes e refere que está a ser feita uma transição entre a fase um - em que houve uma grande escassez de vacinas e que se tratou de uma fase de detalhe que exigia a identificação de grupos específicos - para uma fase que mistura as fases dois e três e que é de abundância, em que o importante é a "fluidez”, a capacidade e o ritmo de vacinação.

Gouveia e Melo explicou ainda a dificuldade atual em encontrar as pessoas que faltam vacinar a partir do momento em que se atingem os 85% de vacinação de um grupo. A partir desta semana, refere que vai ser realizada uma sequenciação etária pura, e que vão utilizar para o efeito 90% das vacinas e os restantes 10% serão reservados para doenças que não estão relacionadas com a idade e que podem atingir populações mais jovens.

“Quando vacinarmos toda a população acima dos 60 anos, na realidade, estaremos – segundo os dados dos óbitos - a proteger 96,4% das pessoas que faleceram em resultado desta pandemia. Vamos atingir este valor entre a última semana de maio e a primeira de junho”, disse o responsável na reunião do Infarmed, em Lisboa, que junta especialistas, membros do Governo e o Presidente da República para avalia. Atingiremos ainda a vacinação de 70% da população - que visa todas as pessoas acima dos trinta anos vacinadas - entre julho e agosto, segundo refere o coordenador, salientando, porém, que estes números são referentes a uma previsão para a primeira dose.

Quanto ao processo de agendamento, essa vai ser uma das mudanças no plano de vacinação. O "agendamento centralizado” vai continuar a ser feito, mas vai "agregado com a possibilidade de autoagendamento”, que permitirá às pessoas, estando dentro da faixa etária respetiva, fazerem o agendamento para um centro de vacinação.

Porém, caso uma pessoa tenha "escapado" ao autoagendamento ou ao agendamento centralizado, poderão realizar o agendamento através de um familiar ou pedindo ajuda na junta de freguesia, GNR, PSP ou bombeiros.

Contexto epidemiológico do país

Em 15 de março teve início o plano de desconfinamento do Governo, com a reabertura de creches, ensino pré-escolar, primeiro ciclo do básico, comércio ao postigo e estabelecimentos de estética como cabeleireiros, numa primeira etapa.

A reabertura gradual de atividades suspensas prosseguiu com esplanadas, centros de dia e lojas com porta para a rua com menos de 200 metros quadrados e a retoma das aulas presenciais para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, numa segunda fase, em 05 de abril.

O plano do Governo prevê novas etapas de reabertura em 19 de abril e 03 de maio, mas as medidas poderão ser revistas em função do índice de transmissão (Rt) do vírus SARS-CoV-2 e do número de novos casos diários de infeção por 100 mil habitantes em Portugal.

Na segunda-feira, o Rt situava-se em 1,04 e o número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias era de 70.

Em Portugal, já morreram perto de 17 mil pessoas com covid-19 e foram contabilizados até agora mais de 827 mil casos de infeção com o novo coronavírus que provoca esta doença, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS).

[Notícia atualizada às 12:36]