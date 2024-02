Os media estatais da Coreia do Norte reportaram esta terça-feira que Kim "foi presenteado com um automóvel fabricado na Rússia para o seu uso pessoal, por parte de Vladimir Putin".

Ao ser questionado sobre o presente, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, disse em Washington: "De facto, sinceramente não sabia que existia um automóvel russo de luxo. Espero que Kim tenha adquirido uma extensão da garantia", brincou.

Yo Jong, irmã de Kim, citada pela agência estatal norte-coreana, disse que "o presente serve como uma demonstração clara das relações pessoais especiais entre os dois líderes". O carro em questão é um modelo sedan de um Aurus Senat.

Rússia e Coreia do Norte têm se aproximado mais desde a invasão russa da Ucrânia. Funcionários americanos e da Coreia do Sul afirmam que a Rússia tem recorrido a importações da Coreia do Norte e do Irão para repor o seu arsenal.

Ecoando uma declaração anterior da Coreia do Sul, os Estados Unidos disseram que o presente violaria uma regra do Conselho de Segurança da ONU que proíbe o envio de bens de luxo à Coreia do Norte. "Se isso acontece, parece que, mais uma vez, a Rússia viola resoluções do Conselho de Segurança da ONU que ela mesmo apoia."

O carro russo mais conhecido é o Lada, que se tornou alvo de piadas no Ocidente durante a Guerra Fria, devido ao seu modesto design utilitário e baixíssimo preço.