Quando demasiado madura, a fruta fermenta e adquire composição alcoólica, o que atrai algumas espécies. Desta forma, são vários os casos de animais que, ao ingerirem estes alimentos, aparentam estar embriagados.

No Minnesota, um esquilo ficou bêbedo depois de comer peras fermentadas. Katy Morlok, de Inver Grove Heights, tirou fruta madura do frigorífico e deixou no jardim, para que servisse de alimento para os animais, conta o The Guardian.

A mulher acabou por ver um esquilo — a quem deu o nome de Lil Red — a tirar uma pêra e a subir para uma árvore. Uma hora depois, o esquilo voltou e já dava sinais de estar embriagado. Contudo, quis continuar a comer e acabou por ficar com um equilíbrio instável. Num vídeo, vê-se o animal a cambalear enquanto se alimenta.

Katy Morlok referiu, em declarações à estação local Katy Fox 9, que ficou preocupada com o esquilo, mas que viu que o animal estava bem no dia seguinte.

"De manhã, ele voltou para o seu pequeno-almoço de ressaca e está bem desde então", assegurou.