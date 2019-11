“Recomenda-se que as pessoas que queiram contactar o Estado português que o façam através do Gabinete de Emergência Consular, que depois fará a articulação com a embaixada em Lima e o acompanhamento do consulado em La Paz”, disse a fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades.

O Gabinete de Emergência Consular pode ser contactado em permanência através dos números +351 961706472 e +351 217929714 ou do endereço de correio eletrónico gec@mne.pt.

A crise desencadeada pelas eleições gerais de 20 de outubro na Bolívia, que levou Evo Morales a renunciar ao cargo de Presidente, causou já oito mortos, 508 feridos e 460 detenções, segundo números avançados na quarta-feira pela Defensoria do Povo, organização nacional de defesa dos direitos humanos.

A violência intensificou-se na Bolívia no domingo, quando Evo Morales renunciou ao cargo de Presidente e grupos provocaram roubos, incêndios e a destruição de mobiliário urbano em diferentes regiões.

Depois do aumento da violência nesta semana, as forças armadas concordaram em apoiar a polícia para acabar com os atos de vandalismo, especialmente em cidades como La Paz e El Alto.