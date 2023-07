Via Senior. É esta a plataforma que foi criada há cerca de um ano, uma espécie de Booking de lares. Os dois fundadores, José Bastos Lino (Médico) e Nuno Saraiva de Ponte (Gestor), que estão por dentro do setor, começaram por ter esta ideia depois de se depararem com as dificuldades dos portugueses em conseguirem uma destas residências.

"Verificámos que as famílias tinham uma dificuldade muito grande em encontrar uma Residência Sénior ou Lar de Idosos que cumprisse os critérios de qualidade exigíveis para os seus familiares, adaptada às necessidades do Idoso, e que estivesse dentro do orçamento e localização definidos", começou por dizer ao SAPO24 o diretor geral Nuno Saraiva da Ponte, salientando que esta plataforma ajuda não só os utentes, mas também as próprias instituições.

"Sentimos que existem muitas que prestam um serviço de excelência, com óptimas instalações, apoio médico e pessoal dedicado, mas que não são conhecidas do público em geral, e que precisam por isso de uma maior visibilidade. No fundo, a informação disponível é dispersa e incompleta. A nossa plataforma, de fácil acesso e navegação, permite uma primeira abordagem muito intuitiva, com resultados imediatos, nomeadamente o dos preços mínimos praticados e as características do espaço, com fotografias ou até vídeos. Recorremos com grande sucesso a ferramentas profissionais para dar a conhecer as Residências às famílias, que acabam assim por descobrir opções muito adequadas ao que pretendiam, que de outra forma não encontrariam", referiu.

Criada então há quase um ano, as expectativas têm sido superadas, com um crescimento na ordem dos 10%. "Parece-nos que quem nos contacta fica bastante satisfeito com o serviço. No fundo, a família encontra na Via Senior uma plataforma versátil e uma equipa profissional que a apoia, sem qualquer custo ou compromisso. E que, instantes depois do primeiro contacto, confirma a selecção das Residências Sénior ou Lar de Idosos com vaga mais adequadas ao que o idoso precisa. Esta procura mensal, por parte das famílias, tem efectivamente crescido, a uma taxa mensal de aproximadamente 10%", diz, confirmando que até ao momento existem "pouco mais de 2.600" instituições disponíveis na Via Senior.

Recentemente, um estudo, divulgado pelo SAPO24, deu conta que metade dos portugueses está disposta a pagar mais do dobro do salário mínimo por mês por uma residência sénior. E é dentro mesmo desses valores que surgem os principais contactos.

"Metade das famílias que nos contacta solicita uma solução com um valor mensal máximo de 1500 euros. Que é precisamente o valor médio da oferta em Portugal. Há naturalmente depois outros factores a considerar, alinhados com as preferências das famílias, para a nossa recomendação personalizada, como a localização e os serviços oferecidos, o que pode tornar mais complexa a escolha, e é aí que entra em acção a nossa equipa de apoio, disponível para guiar o cuidador do idoso no processo, confirmando vagas e valores finais, e agendado as visitas, que recomendamos sempre para a decisão final", salienta o gestor, referindo, contudo, que há outras famílias com outro tipo de plafond.

"Existem vários agregados que não têm um orçamento tão limitado e procuram soluções de serviço quase hoteleiro, com alimentação variada, um rácio mais elevado de colaboradores disponíveis para o apoio ao utente, ou instalações em localizações premium, como no centro de Lisboa ou na linha do Estoril e Cascais", refere, confirmando que estatisticamente "o distrito que regista maior procura de Residências de valor superior é Lisboa. Mas há outros distritos onde existe uma oferta mais cara e com serviços mais específicos, que também tem a sua procura correspondente, como Porto, Leiria ou até Faro.".

Têm sido várias as polémicas sobre as condições de alguns lares e os maus tratos que alguns idosos foram sujeitos neste tipo de instalações. É por isso também que estas instituições têm de preencher determinados requisitos para poderem inscrever-se nesta plataforma.

"A Via Senior disponibiliza antes de mais a oferta devidamente autorizada, com Alvará respectivo outorgado pela Segurança Social, de Residências Sénior em Portugal. Por outro lado, aquando da inserção no portal faz-se sempre uma visita presencial para levantamento das principais características das unidades, de forma a dá-las a conhecer mais facilmente às famílias. Finalmente, durante o processo, verificamos cuidadosamente as necessidades do idoso a fim de que a nossa recomendação seja a mais adequada possível", salientou.

Além de famílias portuguesas à procura, também além fronteiras há quem pense no nosso país para continuar a viver, concretamente num destes estabelecimentos.

"A maioria dos cidadãos que nos procura é naturalmente portuguesa, mas temos alguns estrangeiros (menos de 5% dos pedidos) que nos contactam e que também acompanhamos. Habitualmente, já residem em Portugal, ainda que há pouco tempo, e querem manter-se no nosso país. Pode ser um elemento dum casal que ficou viúvo, e já não quer voltar para o país natal, ou um filho que vive em Portugal e, percebendo a qualidade da oferta, chama o Pai ou a Mãe para virem para cá", diz Nuno Saraiva da Ponte, concluindo com a promessa de tudo fazer para que "a escolha duma Residência Sénior ou Lar de Idosos seja feita de forma segura, rápida, e sem custos".