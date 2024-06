Ingria é uma das mais pequenas comunas de Itália e conta apenas com 46 habitantes. O eleitorado é constituído por outras 26 pessoas, registadas para votar no estrangeiro, conta o The Guardian.

Da última vez que Igor De Santis se candidatou a presidente da câmara de Ingria, obteve uma vitória esmagadora. Mas agora, à beira de um quarto mandato, enfrenta um desafio: a sua mãe juntou-se a um campo rival.

Igor De Santis esperava apenas Renato Poletto, de 70 anos, como opositor. Mas entretanto surgiu outro candidato: Stefano Venuti.

Contudo, a surpresa veio de Poletto, que anunciou ter o apoio da mãe de De Santis, Milena Crosasso, e que a tinha proposto para um lugar de conselheira no escrutínio.

Milena recusou a proposta do filho alegando que a outra lista tinha mais mulheres. “Tanto eu como o meu filho queremos o melhor para a comunidade e esta é uma oportunidade para dar voz aos pontos de vista das mulheres sem enfraquecer os laços familiares”, disse.

Feitas as contas, no total existem 30 pessoas nas listas, a concorrer aos cargos. Apesar da concorrência, De Santis, cujo avô foi presidente da Câmara de Ingria durante 30 anos, garante estar “otimista” quanto à vitória.