“Prefiro morrer numa valeta a adiar o Brexit". "Tenho o pequeno sonho de ser presidente do FC Porto”. “Fui um gajo com tomates muitos grandes para tomar certas decisões”. "Menino veste azul e menina veste rosa”. “Que um gajo tenha de aguentar a bosta da bófia e da facho esfera é uma coisa que é natural". “Mário Centeno é Vítor Gaspar com açúcar”. "É bom que fique claro que o Presidente não é criminoso”. “Ele morreu como um cão".

Recorda-se quem disse isto? Do desporto à política, dentro ou fora de casa, mais ou menos polémicas. De 2019 ficam frases que certamente entrarão para a história — ou que podem voltar para "assombrar" quem as proferiu. E porque a Internet não esquece, aqui fica uma seleção.

Organizadas cronologicamente, estas frases são uma outra forma de recordar os momentos mais marcantes do ano que passou. Navegue pela galeria para as descobrir.