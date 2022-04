Em 2022 foram atribuídas 431 bandeiras azuis: 393 a praias, 18 a marinas e 20 a embarcações ecoturísticas. São mais 21 praias, mais duas marinas e mais nove embarcações de ecoturismo do que no ano passado.

A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade, um galardão que é atribuído anualmente às praias e marinas que se candidatam e que cumpram um conjunto de critérios de natureza ambiental, de segurança e conforto dos utilizadores da praia e de informação e sensibilização ambiental.

De fora da lista deste ano ficam as praias de Castelo do Queijo (Porto) e Dona Ana (Lagos), no continente, e as praias de Furnas de St. António, Piscinas do Cais, Sargentos e Ribeira dos Pelames, nos Açores.

Uma a uma. Consulte a lista, por região, aqui:

* As praias assinaladas a verde são as que entram para a lista no verão de 2022.

A cerimónia oficial do hastear da primeira Bandeira Azul em praia costeira deste ano vai decorrer no dia 9 de junho, na praia da Figueirinha, em Setúbal, seguindo-se em 14 de junho o primeiro hastear da Bandeira Azul na Praia Fluvial de Adaúfe, em Braga, enquanto o primeiro hastear em marina vai ter lugar no Porto Recreio de Oeiras, em 17 de junho.