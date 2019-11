“Nós vamos pedir ao Presidente da República, com caráter de muita urgência, uma audiência porque está em causa neste momento o funcionamento da democracia. Houve milhares, centenas de milhares de eleitores que votaram em três novos partidos, e estes três novos partidos aparentemente não têm direito à palavra na próxima reunião com o Governo”, justificou André Ventura logo após a reunião da conferência de líderes no parlamento.

Os partidos Chega, Iniciativa Liberal e Livre, todos com deputados únicos, ficaram hoje sem tempo de intervenção no próximo debate quinzenal com o primeiro-ministro, apesar de a situação dos tempos ter sido remetida "com urgência" para a 1.ª comissão parlamentar.

Segundo a secretária da Mesa da Assembleia da República Maria da Luz Rosinha, do PS, o relatório do grupo de trabalho liderado pelo vice-presidente do parlamento José Manuel Pureza, do BE, previa o estrito cumprimento do atual regimento que só contempla tempos de intervenção para grupos parlamentares, assim como a sua participação na conferência de líderes, órgão onde se decidem os agendamentos e outras questões de funcionamento da Assembleia da República.

PS, BE, PCP e PEV foram favoráveis a esta posição, enquanto PSD, CDS-PP e PAN defenderam que devia ser adotada a exceção que foi atribuída, na legislatura anterior, ao então deputado único do PAN, André Silva.

Em declarações aos jornalistas no final da conferência de líderes, André Ventura afirmou que este não era o desfechado que esperava, porque na legislatura passada existia “uma exceção chamada PAN que, como não fazia mossa a absolutamente ninguém, teve todos os direitos”.

“Agora, aparentemente, querem-nos cortar a nós todos os direitos”, acusou, endereçando diretamente a crítica: “O que se passa aqui é isto, o Partido Socialista, o Partido Comunista, ‘Os Verdes’ e o Bloco de Esquerda querem impedir o Chega, a Iniciativa Liberal e o Livre de falar. Não o vão conseguir”.