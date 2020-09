"Disse-lhes que imaginassem que o selo deles [dos artistas] tinha o poder de acabar com a injustiça no mundo. Está nas mãos das pessoas, não dos políticos, votar, mudar o sistema", disse ao The Guardian.

A portuguesa Leonor Antunes participa no projeto com o seu selo. "Nestes últimos meses, tenho passado mais tempo no meu atelier em Berlim, com a minha filha Olga que tem nove anos", pode ler-se junto da imagem do selo. "Começámos a pensar em como celebrar um evento sem o evento... do Carnaval Brasileiro, à fotografia de Man Ray, 'Tears' (Lágrimas) cuja modelo usa pérolas de vidro na cara para simbolizar lágrimas...", explica. Leonor conta que a filha decidiu usar as suas pestanas de Pavão e um dos seus autocolantes favoritos no selo.