Rio chegou de carro, com a mulher e a filha, antes da hora inicialmente indicada pelo PSD, que era depois das 19:00.

O líder social-democrata chegou sem grandes palavras para a comunicação social, que lhe ia perguntando se estava confiante e se tinha trazido a garrafa de champanhe para uma eventual celebração dos resultados”.

“Está tudo em aberto”, afirmou Rui Rio, dizendo também que tinha feito uma viagem tranquila do Porto para Lisboa “sem trânsito”.

Rui Rio vai acompanhar a noite eleitoral com a família e num piso diferente daquele onde está a comunicação social. No mesmo andar, existe também uma sala reservada ao estado-maior do PSD.

Na sala preparada para as declarações à imprensa, existem cerca de 70 lugares para militantes e apoiantes, três ecrãs cada um com a emissão de um canal generalista e, ao centro, um ecrã maior, onde se lê a palavra “Portugal” em branco, num ecrã totalmente laranja, a cor do partido.

De acordo com a assessoria de imprensa, foram pedidas mais de 200 acreditações para a comunicação social portuguesa e estrangeira, entre as quais BBC, RAI, The Economist, TVE.