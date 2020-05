Apesar da sinalização a indicar risco, de acordo com os peticionários, “não foi avaliado o risco real do que poderia representar a queda da falésia”, que ocorreu, alegam, devido à instabilidade provocada pelo desgaste na sua base.

Todas as vítimas eram turistas a passar férias no Algarve: uma família de quatro pessoas, constituída por um casal, de 59 e 57 anos, e as duas filhas, de 31 e 26, que residiam na freguesia de Ramalde, no Porto, e uma quinta vítima, uma mulher de 37 anos, que era residente em Marco de Canavezes.

O desmoronamento causou ainda ferimentos graves ao namorado de umas das vítimas mortais, à data com 24 anos, e ferimentos ligeiros às filhas da quinta vítima, na altura com 11 e 16 anos.

A quinta vítima, a mulher de 37 anos, ainda foi transportada com vida para o hospital de Faro, onde viria a falecer, horas depois.

O caso foi iniciado apenas no ano passado, sendo que os advogados a representar os familiares das vítimas do acidente na praia Maria Luísa consideraram que houve “negligência grosseira” por parte do Estado, com o Ministério Público a contrapor que houve imprudência por parte daquelas.

Durante as alegações finais do julgamento, manteve-se a discussão sobre as duas matérias que moldaram todo o processo: a distância a que as vítimas estavam do rochedo e a existência de sinalética com aviso de perigo.