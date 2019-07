Um a um, António Costa foi cumprimentando e trocou algumas palavras com Nuno Magalhães (CDS), Fernando Negrão (PSD), Carlos César (PS), Heloísa Apolónia (PEV) e Pedro Filipe Soares (BE) e de Catarina Martins, coordenadora bloquista.

Como João Oliveira, líder parlamentar comunista, e Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, já tinham saído do plenário naquele momento, o chefe do Governo e líder do PS foi ao gabinete do grupo parlamentar para cumprimentá-los.

“Confiança é claramente a palavra desta legislatura”, afirmou, à saída do gabinete do grupo parlamentar comunista.

À saída do hemiciclo, questionado pelos jornalistas sobre o estado da nação que fica para os portugueses, Costa, sem nunca parar, respondeu apenas: "Felizmente um país melhor que temos de continuar a melhorar."

O debate do estado da nação, com que o parlamento assinala o fim da sessão legislativa, e hoje a legislatura, prolongou-se por cerca de três horas e meia.