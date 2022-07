Poucos minutos antes do início do debate, e quando o Governo já estava todo no hemiciclo, António Costa saiu do seu lugar ao centro da bancada do executivo e dirigiu-se à do grupo parlamentar do PSD.

O primeiro-ministro cumprimentou então de forma calorosa Rui Rio, que assistia ao plenário na quarta fila, ao lado do antigo dirigente do PSD Maló de Abreu.

Rui Rio, que presidiu ao PSD durante quatro anos e meio, deixou o cargo em 03 de julho, com a tomada de posse do seu sucessor, Luís Montenegro, que hoje também está no parlamento, assistindo ao debate do estado da nação a partir do gabinete reservado ao presidente do partido na Assembleia da República.

Esta deverá ser a última vez que António Costa e Rui Rio se cruzam no plenário do parlamento, já que o ex-líder social-democrata manifestou a intenção de deixar as funções de deputado no início de setembro.

Por seu lado, Luís Montenegro chegou hoje ao corredor do PSD no parlamento cerca das 14:20, acompanhado do líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, e de alguns dos ‘vices’ da bancada.

Questionado pelos jornalistas sobre o significado da sua presença hoje no parlamento, respondeu apenas: “Significa o apoio ao grupo parlamentar”.

Em seguida, entrou para o gabinete do presidente do PSD dentro do grupo parlamentar, onde foi fotografado com Miranda Sarmento, que admitiu que os dois conversaram para preparar o debate do estado da nação.

Hoje será também a ‘estreia’ de Joaquim Miranda Sarmento, que foi eleito líder parlamentar do PSD na semana passada com 59%, um resultado bastante abaixo do seu antecessor, Paulo Mota Pinto, que tinha sido eleito em abril com 92% dos votos, mas que marcou eleições antecipadas a pedido de Luís Montenegro.