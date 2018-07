A coordenadora do BE insurgiu-se hoje contra o anunciado aumento de despesas em equipamento militar, considerando que “é lixo” de que o país não precisa, e elencou medidas que quer ver no próximo Orçamento do Estado.

“Senhor primeiro-ministro, gastar em equipamento militar e armamento de que não precisamos é comprar lixo, mesmo que em parte seja ‘made in’ Portugal. Porque haveremos de comprar lixo e desperdiçar mais de mil milhões de euros a cada ano?”, questionou Catarina Martins. Intervindo no debate parlamentar sobre o estado da nação, a deputada do Bloco de Esquerda perguntou a António Costa por que “falta o investimento no território e no desenvolvimento do interior” ao mesmo tempo que “promete à NATO gastar mais de mil milhões de euros a cada ano em despesa militar”. “Não é em defesa civil, não é para responder a necessidades do nosso país”, sustentou, considerando que esse dinheiro “falta nas escolas” e podia “substituir material obsoleto nos hospitais”. E, acusou: “Porque aceitamos as metas de Trump [Presidente norte-americano] enquanto mantemos a ciência e a cultura na penúria?”.